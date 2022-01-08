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Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)

Инженеры Intellias продемонстрировали собственную разработку на международной выставке технологий и электроники CES в Лас-Вегасе (5-8 января) – концепт самобалансирующегося мотоцикла. Finance.ua узнал подробности.

Функционал этой технологии делает ее полноценным ассистентом водителя и предоставляет возможность автономно управлять транспортным средством на низкой скорости.

Характеристики. Самобалансирующийся мотоцикл имеет встроенные датчики, которые реагируют на движение транспортного средства. Автоматизированная система следит за углом отклонения от вертикальной оси и скорости падения и корректирует положение мотоцикла, двигая руль в нужном для стабилизации направлении.

Что это дает. Такая система значительно упростит жизнь, например, начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Также стабильность во время движения на умеренной скорости особенно важна в мегаполисах с медленным трафиком. Передовая технология, разработанная инженерами Intellias, позволяет мотоциклу даже двигаться рядом с водителем.

Самобалансирующийся мотоцикл является одним из примеров прорывных решений и многолетнего опыта инженеров направления автомотов в Intellias.

Справка Finance.ua:

  • Компания Intelllias занимается разработкой программного обеспечения для многих автомобильных брендов. Такие разработки, как самобалансирующийся мотоцикл, позволяют компании развивать свою консалтинговую экспертизу, на что демонстрирует спрос европейский и американский рынок.
По материалам Finance.UA
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