Нафтогаз в прошлом году уплатил 116 миллиардов налогов

НАК «Нафтогаз Украины» в 2021 году уплатила 116 млрд грн налогов и сборов, что на 12,6% превышает показатель 2020-го.
Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко в Фейсбуке.
«116 млрд грн налогов и сборов уплатил Нафтогаз в 2021 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в государственный бюджет Украины. Это на 13 млрд грн (12,6%) больше, чем в 2020», — написал Витренко.
Он отметил, что увеличить платежи в бюджет удалось благодаря улучшению финансовых показателей Нафтогаза во 2 квартале прошлого года.
Напомним, за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го Группа Нафтогаз сократила убыток в 3,9 раза — до 4,366 млрд грн. Доход Группы за отчетный период составил 136,965 млрд грн, что на 30,8% больше по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.
При этом за июль-сентябрь 2021 года НАК «Нафтогаз Украины» как отдельное юридическое лицо, получила 2,5 млрд грн прибыли.
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