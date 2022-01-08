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Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство

Введение продуктовых карточек. Автор идеи пояснил, что готовит правительство

Бывший советник премьер-министра, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который некоторое время исполнял обязанности министра, Павел Кухта объяснил идею правительства о введении продуктовых карточек, которые будут действовать через приложение «Дія».

Об этом Кухта рассказал в интервью «Главкому».

Напомним, советник президента Олег Устенко, реагируя на подорожание продуктов питания, анонсировал введение продуктовых карточек, которые будут действовать через приложение «Дія». Таким образом власти постараются поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Кухта отметил, что введение продуктовых карточек – это вообще-то было его предложение.

«Очевидно, что когда цены на продовольствие растут, нужно как-то поддерживать людей. Что можно сделать в этой ситуации? Государственные регулирования цен просто не работают — бизнес либо просто их не выполняет, либо носит взятки, цены растут еще больше. Поэтому никакого смысла в этих регулировках нет. Можно снизить НДС на определенные виды продуктов, которые покупают бедные люди, а можно пойти тем путем, который предлагается», — рассказал он.

По его словам, это не будут советские продкарты, когда ограничивается продажа чего-то в одни руки.

«Это американская система, когда государство выделяет людям деньги конкретно под покупку еды. В „Дії“ есть „е-Поддержка“ — аналогично можно выделять деньги на продукты. Можно это делать через „Дію“, а можно на полиграфкомбинате „Украина“ напечатать защищенные продовольственные чеки, которые люди могут тратить на еду. Потому что смартфоны есть не у всех бедных людей», — пояснил первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который некоторое время исполнял обязанности министра.

Кухта рассказал, по каким критериям правительство будет высчитывать этих бедных людей.

«У нас уже существует система субсидий, на базе которой их можно пересчитать. Возможно, не всем, а с учетом ресурса, который есть в наличии. Я считаю такой подход правильным», — отметил политик.

Он считает, что если внедрением продуктовых карточек заняться уже сейчас, то к весне может быть реализован этот механизм.

По материалам Главком
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