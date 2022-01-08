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В Польше цены на электроэнергию и газ выросли больше всего за 20 лет

В Польше цены на электроэнергию и газ выросли больше всего за 20 лет

Жители Польши все больше страдают от роста цен. Инфляция достигла 8,6%. Это самый высокий показатель за последние годы. В основном это вызвано резким ростом цен на энергоносители, передает Euronews.

В прошлом месяце цены на электроэнергию и природный газ на Варшавской товарной бирже достигли самых высоких уровней за ее 20-летнюю историю.

Польское правительство утверждает, что за повышением стоимости электроэнергии стоит рост цен на квоты на выбросы CO2. Учитывая это, власти в начале года ввели финансовую компенсацию для граждан.

Александр Бжозка из министерства климата и окружающей среды Польши отмечает: «У нас есть диверсифицированные источники поставок газа в Польшу, но высокая стоимость квот на выбросы CO2 сильно влияет на цены на энергию. Принятые нами меры, включающие снижение налогов на электроэнергию и газ, позволят сократить этот счет примерно наполовину».

Что касается перспектив возможного снижения цен на энергоносители в ближайшие месяцы, то ожидания экспертов неоптимистичны.

«Рост энергетической бедности в Польше сильно повлияет на общество, потому что у нас он и без того высок. Мы сделали недостаточно, чтобы оставаться в безопасности во времена энергетического кризиса. Процветание прошло. Мы вступаем во времена дефицита. Это касается Польши, но это касается и всего Евросоюза», – говорит Войцех Якобик, эксперт по энергетике.

Счета становятся все больше, цены растут, инфляция достигла максимума за последние десятилетия, но повышения зарплат пока что не было. Ситуация в Польше и во всей Европе очень сложная, как по финансовым причинам, так и из-за ситуации в сфере энергетической безопасности.

По материалам Mind
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