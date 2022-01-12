Как получить деньги вместо Пакета малыша онлайн

Денежную компенсацию за пакет малыша можно получить на портале Дія.

С 1 декабря 2021 года сумма компенсации составляет 6300 грн. Во втором полугодии текущего года ее размер будет повышаться еще дважды:

6603 грн – с 1 июля;

6816 грн – с 1 декабря.

Как получить денежную компенсацию

Для того чтобы получить денежную компенсацию, родителям новорожденного нужно подать лично онлайн-заявление на портале Дія. Учитывая, что зачисление средств будет происходить исключительно на спецсчет, нужно предварительно оформить его в любом отделении Приватбанка.

Где можно потратить полученные средства. За начисленные средства можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, определенных Министерством социальной политики.

Напомним, по программе еМалятко можно получить 10 услуг без необходимости посещения 11 учреждений, заказа 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных.