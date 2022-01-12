Как получить деньги вместо Пакета малыша онлайн

Денежную компенсацию за пакет малыша можно получить на портале Дія.
С 1 декабря 2021 года сумма компенсации составляет 6300 грн. Во втором полугодии текущего года ее размер будет повышаться еще дважды:
Как получить денежную компенсацию
Для того чтобы получить денежную компенсацию, родителям новорожденного нужно подать лично онлайн-заявление на портале Дія. Учитывая, что зачисление средств будет происходить исключительно на спецсчет, нужно предварительно оформить его в любом отделении Приватбанка.
Где можно потратить полученные средства. За начисленные средства можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, определенных Министерством социальной политики.
Напомним, по программе еМалятко можно получить 10 услуг без необходимости посещения 11 учреждений, заказа 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Больше 95% бизнеса платят зарплату в конвертах - Гетманцев7 ч. назад - 1152 4
Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - экспертыВчера, 12:12 - 2589 4
Более 120 миллиардов долларов за 5 лет: благодаря чему богатеет Уоррен БаффетВчера, 09:22 - 2672 2
Google назвала функции, которые появятся в Android в 2022 годуВчера, 22:13 - 784 1
Сайт МТСБУ подвергся атаке хакеров: не работают некоторые сервисыПозавчера, 18:43 - 1013 1
Кто может рассчитывать на повышение пенсии до весныВчера, 17:04 - 6801
Размеры ставок единого налога с 2022 годаВчера, 14:23 - 1345
Имущественные налоги: что изменилось с 2022 годаВчера, 16:00 - 1200
Больше 95% бизнеса платят зарплату в конвертах - Гетманцев7 ч. назад - 1152 4
Реально ли заработать на хрущевках, и когда их выгодно покупать3 ч. назад - 1016
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 298 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1064 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 645 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1708 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1220 4