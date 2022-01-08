Skoda показала электрическое кросс-купе Enyaq Coupe iV

Купеобразные версии своих кроссоверов чешская марка ранее предлагала только в Китае, где продаются Kodiaq GT и Kamiq GT с покатой крышей. Новинка же предназначена для европейских рынков.
Enyaq в новом формате имеет немного меньше грузового пространства и меньше воздуха над головой задних пассажиров, вместо этого предлагая лучшую аэродинамику и более спортивный вид. В частности, Enyaq Coupe iV будет предлагаться с большими колесными дисками размерностью от 19 до 21 дюйма, тогда как у обычных Enyaq – только 18-дюймовые.
А лучшая аэродинамика для электрического кроссовера означает увеличение запаса хода – купеобразный кроссовер может преодолеть до 535 километров между подзарядками, что на 25 больше, чем у обычного Enyaq iV. Что касается объема багажного отсека, то он уменьшается всего на 15 литров, до 570 с поднятыми спинками задних сидений.
Фото: 24 канал
Skoda Enyaq Coupe iV уже в базовом оснащении будет иметь панорамную крышу и светодиодную оптику. Опционально будут предлагать матричную светотехнику и подсветку панели на месте решетки радиатора. Базовая версия Enyaq Coupe iV получила одномоторную силовую установку мощностью 179 лошадиных сил. Также чешский производитель предложит 204-сильную версию модели и полноприводную модификацию RS с двумя моторами, которые вместе генерируют 265 лошадиных сил мощности.
Фото: 24 канал
Дебют электрокара состоится 31 января. Старт продаж назначен на первый квартал этого года. По цене новинка должна быть близкой к Enyaq iV, за который в Чехии сейчас просят от 1 124 900 крон – 1 438 000 грн или 46 215 евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 12175 15
Тарифы на газ для украинцев изменятся с 1 маяВчера, 11:02 - 15889 11
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Позавчера, 14:03 - 4309 4
Аналитики спрогнозировали новые колебания курса гривны и назвали причиныВчера, 14:01 - 1828 3
Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касаетсяВчера, 13:01 - 13650 3
Тарифы на газ для украинцев изменятся с 1 маяВчера, 11:02 - 15889 11
Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касаетсяВчера, 13:01 - 13650 3
Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУВчера, 16:00 - 12175 15
От 20 000 до 120 000 грн: 10 актуальных вакансий январяВчера, 08:00 - 2376
Аналитики спрогнозировали новые колебания курса гривны и назвали причиныВчера, 14:01 - 1828 3
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавирусаПозавчера, 16:39 - 262 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1089 1
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 987 3
«Антонов» презентовал первый серийный самолет Ан-178 (фото)28.12.2021, 15:10 - 2235 14
Разработан революционный транзистор из германия: позволит создавать сверхумные компьютеры25.12.2021, 10:33 - 2924 12