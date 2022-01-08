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Skoda показала электрическое кросс-купе Enyaq Coupe iV

Skoda показала электрическое кросс-купе Enyaq Coupe iV

Купеобразные версии своих кроссоверов чешская марка ранее предлагала только в Китае, где продаются Kodiaq GT и Kamiq GT с покатой крышей. Новинка же предназначена для европейских рынков.

Enyaq в новом формате имеет немного меньше грузового пространства и меньше воздуха над головой задних пассажиров, вместо этого предлагая лучшую аэродинамику и более спортивный вид. В частности, Enyaq Coupe iV будет предлагаться с большими колесными дисками размерностью от 19 до 21 дюйма, тогда как у обычных Enyaq – только 18-дюймовые.

А лучшая аэродинамика для электрического кроссовера означает увеличение запаса хода – купеобразный кроссовер может преодолеть до 535 километров между подзарядками, что на 25 больше, чем у обычного Enyaq iV. Что касается объема багажного отсека, то он уменьшается всего на 15 литров, до 570 с поднятыми спинками задних сидений.


Фото: 24 канал

Skoda Enyaq Coupe iV уже в базовом оснащении будет иметь панорамную крышу и светодиодную оптику. Опционально будут предлагать матричную светотехнику и подсветку панели на месте решетки радиатора. Базовая версия Enyaq Coupe iV получила одномоторную силовую установку мощностью 179 лошадиных сил. Также чешский производитель предложит 204-сильную версию модели и полноприводную модификацию RS с двумя моторами, которые вместе генерируют 265 лошадиных сил мощности.


Фото: 24 канал

Дебют электрокара состоится 31 января. Старт продаж назначен на первый квартал этого года. По цене новинка должна быть близкой к Enyaq iV, за который в Чехии сейчас просят от 1 124 900 крон – 1 438 000 грн или 46 215 евро.

По материалам Телеканал 24
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