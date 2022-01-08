Непривитых медиков и коммунальщиков отстранят от работы с 31 января

В Украине 31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664 от 30 ноября 2021 года, которым расширен перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав.
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Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавляются работники: органов местного самоуправления; медучреждений государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
В Минздраве напомнили, что работники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
В то же время в министерстве добавили, что это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.
«В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом Омикрон в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно Омикроном, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом Дельта. При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации. Подробный перечень и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.
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