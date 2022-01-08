Bugatti представила электрический самокат

Французский производитель гиперкаров представил на выставке Consumer Electronics Show (CES) электрический самокат, созданный совместно с Bytech International. Как и все, что носит логотип Bugatti, он будет довольно редким и будет стоить дороже других, но будет обладать определенными исключительными качествами.
Электроскутер Bugatti оснащается мотором мощностью 700 Вт – это 0,95 лошадиной силы. По словам автопроизводителя, он имеет легкую “аэродинамическую и функциональную” раму. Поэтому мощности электромотора достаточно, чтобы обеспечить максимальную скорость в 30 км/ч. Аккумулятора хватает на 35 километров хода. Предусмотрено три режима движения, включая “Спорт”.
Компания Bugatti сейчас является частью Rimac – хорватского производителя электрических суперкаров. Однако первый электрический транспорт французского бренда строит сторонняя фирма Bytech International. У Rimac даже было собственное подразделение по производству электрических двухколесников, однако недавно компания Greyp Bikes перешла в собственность Porsche.
Фото: Bugatti
Особенности электрического самоката Bugatti включают двойную тормозную систему с электронной системой ABS на заднем колесе. Электрический двухколесник также оснащен указателями поворота, подсветкой базы и проекцией монограммы “EB” сзади. Электрический скутер будет доступен в одном из трех цветов: голубом, серебристом или черном.
Фото: Bugatti
Стоит отметить, что это не первый электрический Bugatti, а первый электрический Bugatti для взрослых. Поскольку в 2020 году французский производитель выпустил детский автомобиль Bugatti Baby II – масштабную копию классического авто с 13,4-сильным мотором и максимальной скоростью в 70 км/час.
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