OnePlus представил новый флагманский смартфон

Китайская компания OnePlus представила новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro.
Об этом сообщает GSM Arena.
В устройстве 17-сантиметровый LTPO 2.0 AMOLED-дисплей с большим разрешением 1 440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.
Смартфон имеет процессор Snapdragon 8 Gen 1 и батарею мощностью 5 тысяч мегаампер в час. Операционная память составляет 8 или 12 Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб.
Фото: GSM Arena
Селфи-камера устройства имеет 32 Мп, а на обратной стороне находятся еще три камеры — 50 Мп, 48 Мп и 8 Мп соответственно.
OnePlus 10 Pro будет доступен в черном и зеленом цветах.
Фото: GSM Arena
Стоимость одной модели стартует от 737 долларов США, а продажи начнутся уже 13 января. Пока что устройство будет доступно в Китае, но ожидается, что уже весной смартфон можно будет купить и в других странах.
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