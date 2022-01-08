OnePlus представил новый флагманский смартфон

Китайская компания OnePlus представила новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro.

Об этом сообщает GSM Arena.

В устройстве 17-сантиметровый LTPO 2.0 AMOLED-дисплей с большим разрешением 1 440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц.

Смартфон имеет процессор Snapdragon 8 Gen 1 и батарею мощностью 5 тысяч мегаампер в час. Операционная память составляет 8 или 12 Гб, а внутренняя – 128 или 256 Гб.



Фото: GSM Arena

Селфи-камера устройства имеет 32 Мп, а на обратной стороне находятся еще три камеры — 50 Мп, 48 Мп и 8 Мп соответственно.

OnePlus 10 Pro будет доступен в черном и зеленом цветах.



Фото: GSM Arena

Стоимость одной модели стартует от 737 долларов США, а продажи начнутся уже 13 января. Пока что устройство будет доступно в Китае, но ожидается, что уже весной смартфон можно будет купить и в других странах.