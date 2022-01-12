Volvo подтвердил, что продолжит выпускать седаны и универсалы

Компания продолжит выпускать седаны и универсалы, н6есмотря на повышенный спрос на кроссоверы. Такое заявление в своем новом интервью сделал генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Речь, в частности, идет про седаны модельной линейки S и про универсалы модельной линейки V.

«Модели линейки S и V мы заменим. Это будут автомобили, еще более привлекательные для покупателей. Нам нужны автомобили с низкой посадкой, с более традиционным дизайном кузова. Они будут дополнять нашу линейку кроссоверов», — сказал Самуэльссон.

Нужно отметить, что за первые три квартала 2021 года во всем мире было продано 162 000 кроссоверов Volvo XC60. Это больше, чем все вместе взятые продажи Volvo S60, V60, S90 и V90.