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Рынок NFT в мире в прошлом году достиг $25 миллиардов

Рынок NFT в мире в прошлом году достиг $25 миллиардов

В 2021 году продажи невзаимозаменяемых токенов достигли отметки $25 миллиардов, однако в конце года темпы роста популярности этой криптовалюты замедлились.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно статистике DappRadar, в 2021 году было продано NFT на общую сумму $24,9 миллиарда по сравнению с $94,9 млн в 2020-м. В прошлом году покупали и продавали NFT 28,6 миллионов пользователей, тогда как в позапрошлом году их было около 545 тыс. Самый дорогой NFT стоил $69,3 млн, но наиболее распространенные цены составляли от $100 до $1000.

СМИ отмечает, что эта статистика свидетельствует, что в 2021 году на NFT ушло больше денег, чем, по подсчетам участников климатического саммита COP26, нужно для того, чтобы перейти от угля к альтернативной энергетике.

По другим подсчетам, это больше, чем потратили на программу по обеспечению вакцинами от COVID-19 бедных стран.

Невзаимозаменяемые токены (NFT) – это особый тип криптовалюты, поскольку являются активами, которые существуют только в собственных криптосистемах. Некоторые эксперты заявили, что NFT – будущее виртуального мира (который также называют «Web3» или «Metaverse»), в то время как другие утверждали, что это всего лишь «мыльный пузырь» и трата денег на несуществующие вещи.

По материалам Укринформ
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