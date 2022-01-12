Всемирный экономический форум оценил последствия пандемии до 2024 года

В начале 2022 года COVID-19 и его экономические и социальные последствия продолжают представлять критическую угрозу миру. Неравенство в доступе к вакцинам и, как следствие, неравномерность восстановления экономик усиливают социальные разногласия и геополитическую напряженность.

Об этом свидетельствует обзор Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ).

По данным ВЭФ, размер мировой экономики в 2024 году будет на 2,3% меньше, чем было бы без пандемии.

При этом в 2024 году в развивающихся странах (за исключением Китая) ВВП будет на 5,5% ниже ожидаемого до пандемии, в то время как страны с развитой экономикой превзойдут этот уровень на 0,9%, увеличивая глобальный разрыв в доходах.

Глобальное расслоение создаст напряженность, что может привести к ухудшению последствий пандемии и осложнению необходимой координации для решения общих проблем.

Рост цен на товары, инфляция и долг представляют собой новые риски. Более того, очередной всплеск случаев COVID-19 ближе к концу 2021 года продолжает подавлять страны в способности к стойкому выздоровлению, отмечается в обзоре.