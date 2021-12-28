В течение праздничных дней украинцы задекларировали более 100 млн грн

За время праздников в рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму более 100 млн грн.
Об этом сообщил в Telegram Председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По состоянию на
«Приятно отмечать, что несмотря на изменения в графике работы и праздничные дни, украинцы активно продолжили легализовывать свои активы», — отметил он.
Напомним, ранее Даниил Гетманцев заявил о том, что Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.
«Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных операций) до 1 февраля 2022 года», — сказал он.
С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели 2−4 группы обязаны использовать РРО или программные кассовые аппараты (приложение, которое можно установить на смартфон или планшет). Это требование должно было заработать еще с 2021 года, однако из-за коронакризиса его введение перенесли на год.
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