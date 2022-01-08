В центре Лондона продали пентхаус из фильмов о Бонде (фото)

На рынке недвижимости Британии заключили одну из самых дорогих сделок. Загадочный миллиардер приобрел двухэтажный пентхаус в здании бывшего военного ведомства, который мы знаем как штаб-квартиру МИ-6 в трех фильмах о Бонде. Знаменитые апартаменты в центре Лондона обошлись покупателю в 54,4 миллиона долларов (40 млн фунтов).
Об этом сообщает Daily Mail.
Пентхаус находится в Уайтхолле — правительственном квартале Лондона, расположенном между зданием Британского Парламента в Вестминстере и Трафальгарской площадью.
Здание было построено в 1906 году и служило офисом сэра Уинстона Черчилля, когда он был военным министром с 1919 по 1921 год.
Во время обеих мировых войн оно было базой для других политиков, включая лорда Холдейна, лорда Китченера и Дэвида Ллойд Джорджа, в то время как скандальный Джон Профумо использовал офис во время своего пребывания на посту военного министра.
В 1983 году, когда пентхаус все еще принадлежал Министерству обороны, он начал свою долгую связь с франшизой о Бонде. Впервые он появился на экране в фильме «Осьминог», затем в фильмах «Вид на убийство» и «Лицензия на убийство».
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