Размеры ставок единого налога с 2022 года

Finance.ua как сайт, который заботится о ваших финансах, узнал у Государственной налоговой службы размеры ставок единого налога, действующие с января 2022 года.
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Ставки единого налога для плательщиков первой группы устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, второй группы – в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, для физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц:
С 1.01.2022 установлены месячные размеры: прожиточного минимума в сумме 2481 грн и заработной платы – 6500 гривен.
Максимальный месячный размер единого налога в 2022 году:
При этом следует учитывать, что, согласно п. 293.4 ст. 293 НКУ, ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой – третьей группы (ФЛП) в размере 15 процентов:
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