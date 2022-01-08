Размеры ставок единого налога с 2022 года

Finance.ua как сайт, который заботится о ваших финансах, узнал у Государственной налоговой службы размеры ставок единого налога, действующие с января 2022 года.

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Ставки единого налога для плательщиков первой группы устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года, второй группы – в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, для физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц:

для первой группы плательщиков единого налога – не более 10 процентов размера прожиточного минимума;

для второй группы плательщиков единого налога – не более 20 процентов размера минимальной заработной платы.

С 1.01.2022 установлены месячные размеры: прожиточного минимума в сумме 2481 грн и заработной платы – 6500 гривен.

Максимальный месячный размер единого налога в 2022 году:

для ФЛП – плательщиков единого налога первой группы составляет 248,10 грн,

для плательщиков единого налога второй группы – 1300,0 гривен.

При этом следует учитывать, что, согласно п. 293.4 ст. 293 НКУ, ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой – третьей группы (ФЛП) в размере 15 процентов:

к сумме превышения объема дохода, определенного в подпунктах 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ ;

к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в реестре плательщиков единого налога, отнесенного к первой или второй группе;

к доходу, полученному при применении иного способа расчетов, чем указанный в настоящей главе 1 раздела XIV НКУ ;

к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения;

к доходу, полученному плательщиками первой или второй группы от осуществления деятельности, которая не предусмотрена в подпунктах 1 или 2 п. 291.4 ст. 291 НКУ соответственно.

Справка Finance.ua: