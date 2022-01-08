Кристина Кольчинская: что грозит за нарушение антикоррупционного законодательства

Борьба с коррупцией — едва ли не самая актуальная задача государственной политики в последние годы. Мы видим, как активно начала работать «машина» привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения в сфере коррупции. Темпы работы, в частности, Высшего антикоррупционного суда, впечатляют.

Предлагаю более детально разобраться, какие виды ответственности предусмотрены в этой сфере и какие меры могут быть применены в случае выявления необоснованно приобретенных активов.

Виды ответственности за коррупцию

В зависимости от вида и масштаба коррупционного деяния, ответственность может быть четырех видов:

1. Уголовная (наказание в виде лишения или ограничения свободы, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью);

2. Административная (взыскание в виде штрафа, конфискации, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью);

3. Дисциплинарная (взыскание в виде выговора или увольнения);

4. Гражданско-правовая (возмещение убытков, взыскание необоснованных активов).

Виды правонарушений в сфере коррупции

Разграничивая правонарушения в сфере коррупции, законодатель использует два термина: «коррупционные правонарушения» и «правонарушения, связанные с коррупцией».

Коррупционное правонарушение обязательно содержит признаки коррупции (в частности, использование служебных полномочий с целью получения неправомерной выгоды). За совершение коррупционного правонарушения предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.

Коррупционные правонарушения, в свою очередь, тоже можно разделить на два подвида:

противоправные деяния, которые относятся к коррупционным только в случае их совершения путем злоупотребления служебным положением некоторыми категориями лиц, определенными в ч. 3, 4 ст. 18 и примечании к ст. 364 У К Украины . Таковыми являются уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 У К Украины .

противоправные деяния, которые исключительно содержат в себе коррупционную составляющую. Это уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 354, 364, 364−1, 365−2, 368, 368−3 — 369, 369−2, 369−3 У К Украины .

К самым распространенным коррупционным правонарушениям можно отнести, в частности:

— злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины);

— принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368 УК Украины);

— предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369 УК Украины).

Потенциально популярной кажется скандальная статья У К Украины «Незаконное обогащение», которая недавно была признана неконституционной и возвращена в кодекс в несколько иной редакции.

В зависимости от состава уголовного преступления наказания варьируются от штрафа до лишения свободы сроком на 15 лет. Во многих случаях дополнительным наказанием выступает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества.

Правонарушение, связанное с коррупцией – это деяние, которое не содержит признаков коррупции, однако нарушает установленные антикоррупционным законодательством ограничения и запреты. За совершение таких правонарушений предусмотрено привлечение как к уголовной, так и к административной ответственности. Все зависит от степени общественной опасности деяния.

Разграничение уголовной и административной ответственности за недекларирование

Уголовные правонарушения, связанные с коррупцией, касаются нарушения требований по декларированию состояния лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Так, к уголовной ответственности субъект декларирования может быть привлечен за декларирование недостоверной информации (ст. 366−2 УК Украины) и непредставление декларации (ст. 366−3 УК Украины).

Декларирование ложной информации. Квалификация действий лица как уголовного или административного правонарушения зависит от размера незадекларированных состояний:

сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 01.12.21 г. — от 248 100 грн до 1 240 500 грн) — административная ответственность по ч. 4 ст. 172−6 КУоАП;

сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 и более (с 01.12.21 — от 1 240 500 грн) — уголовная ответственность по ст. 366−2 У К Украины .

В случае декларирования недостоверных сведений до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 01.12.21 г. — до 248 100 грн) к субъекту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Неподача и несвоевременная подача декларации. За несвоевременную подачу без уважительных причин декларации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 850 грн до 1700 грн (ст. 172−6 КУоАП).

За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 42 500 грн до 51 тыс. грн или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ст. 366−3 УК Украины).

Учитывая похожие формулировки, возникает логичный вопрос: когда «несвоевременная подача» становится «неподачей»?

По проблематике разграничения уголовной и административной ответственности за неподачу декларации высказалась Венецианская комиссия и ГД-І Совета Европы. Соответствующее объяснение было осуществлено в срочном заключении к законопроекту № 4651, которым в У К Украины была возвращена статья о недекларировании.

В частности, однократная подача декларации после установленного срока без уважительных причин может быть наказана только административным штрафом, наложенным Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (далее — НАПК).

Наоборот, умышленное уклонение от этого обязательства после напоминания, которое НАПК направляет в случаях поздней подачи декларации, может быть квалифицировано как злостный «саботаж» обязанности подать декларацию, что является преступлением.

Слово «умышленное», употребленное в статье 366−3 У К Украины и отсутствующее в статье 172−6 КУоАП, указывает на это направление. Если У К и КУоАП толковать таким образом, то между ними не будет совпадений и, соответственно, риска двойной ответственности.

Таким образом, за задержку подачи декларации следует сначала наказывать в соответствии с КУоАП, и только если государственный служащий упорно отказывается подавать декларацию после напоминания (и отсутствуют «веские причины», оправдывающие задержку), такое поведение может быть квалифицировано согласно статье 366−3 У К Украины . И даже в этом последнем случае лишение свободы должно оставаться крайней мерой наказания в случаях злостных нарушений.

Остается надеяться, что именно в таком направлении будет идти суд, привлекая к ответственности за нарушение требований по декларированию состояния должностными лицами.

Кроме неправдивого декларирования и недекларирования, КУоАП предусматривает ряд других правонарушений, связанных с коррупцией, при которых чиновник может быть привлечен к административной ответственности. Среди них:

— нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности (ст. 172−4 КУоАП);

— нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков (ст. 172−5 КУоАП);

— нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (ст. 172−7 КУоАП);

— незаконное использование информации, которая стала известна лицу в связи с выполнением служебных и иных определенных законом полномочий (ст. 172 — 8 КУоАП);

— непринятие мер по противодействию коррупции (ст. 172−9 КУоАП) и другие.

Административная ответственность за все правонарушения, связанные с коррупцией, заключается в применении штрафа и дополнительного взыскания в виде конфискации денег (вознаграждения, дохода), полученных вследствие административного правонарушения, и/или лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 1 год.

Кроме того, если лицо совершило коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако решением суда не лишено права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, оно подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности (увольнению).

Гражданская конфискация

Относительно недавно начал работать еще один механизм контроля за законностью получения состояния чиновниками — так называемая «гражданская конфискация». В 2021 году были приняты первые судебные решения о взыскании необоснованного имущества в доход государства.

В чем заключается основное отличие от уголовного преследования?

Во-первых, прокурору в суде не нужно доказывать состав преступления. Главное — указать на факты, доказывающие связь чиновника с активами и невозможность получения их законным путем (разницу между их стоимостью и указанными в декларации доходами).

Во-вторых, отсутствует презумпция невиновности. То есть бремя доказывания законности приобретения активов в гражданском процессе возлагается на чиновника.

Чьи доводы будут более убедительными, тот и выиграл дело.

Инициировать гражданский процесс может прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры, а если ответчиками являются сами сотрудники антикоррупционных органов — прокуроры офиса Генерального прокурора.

В каких случаях будет предъявляться гражданский иск?

Гражданский иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется в отношении:

Активов, приобретенных после 28.11.2019 года и если:

— разница между стоимостью необоснованных активов и законным доходом превышает 1 003 500 грн, но не достигает предела уголовной ответственности (до 7 377 500 грн);

или

— разница между стоимостью необоснованных активов и законным доходом позволяет привлечь к уголовной ответственности (от 7 377 500 грн), однако уголовное производство, предметом преступления в котором были эти активы, закрыто в связи с:

— отсутствием достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде;

— вступлением в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом;

— смертью подозреваемого, обвиняемого;

— неполучением согласия государства, выдавшего лицо;

— окончанием срока досудебного расследования.

Доходов, полученных от вышеперечисленных активов.

Кроме того, после вступления в законную силу решения суда о взыскании необоснованно полученных активов чиновник, которого оно касается, будет снят с должности.

Таким образом, поле борьбы с коррупцией является достаточно широким и охватывает почти все виды юридической ответственности.

При этом на деле не все действия должностных лиц, вмененные им в вину, действительно содержат состав правонарушения или преступления. Поэтому не всегда составленный протокол или открытое уголовное дело в сфере коррупции имеет следствием привлечение лица к ответственности.

Однако потенциальные негативные последствия для дальнейшей карьеры чиновника в любом случае достаточно высоки.

Кристина Кольчинская, советник GOLAW, адвокат