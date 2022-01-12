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BMW представила 8K-кинотеатр для автомобилей

BMW представила 8K-кинотеатр для автомобилей

В рамках CES 2022 компания BMW сделала весьма неожиданный для себя анонс, представив гигантский экран под названием Theater Screen. Он будет встраиваться в потолок автомобилей и не позволит заскучать пассажирам на задних сиденьях во время долгих поездок.

Theater Screen при диагонали 31 дюйм и разрешении 8000х2000 пикселей способен воспроизводить контент с соотношением сторон 16:9, 21:9 или 32:9. Дисплей поддерживает сети 5G и работает под управлением операционной системы Fire OS от Amazon, позволяющей получать доступ к большинству потоковых видеосервисов и приложений Fire TV. Theater Screen поддерживает сенсорный ввод, но управлять им можно и с помощью встроенного в дверь небольшого дисплея.

Эффект «приватного кинотеатра» в Theater Screen дополняет звук, позиционируемый BMW как 4D: часть из 30 динамиков производства британской компании Bowers & Wilkins встроены в сиденья, позволяя зрителям почувствовать звуковые колебания.

Сделать просмотр фильма более комфортным поможет ещё одна интересная деталь: когда экран опускается с потолка, то шторки на заднем и боковых стёклах тоже опускаются, а освещение в задней части автомобиля становится приглушённым.

Хотя BMW не назвала цену и точную дату релиза Theater Screen, она сказала, что система готова к запуску в серийное производство. Компания не сообщила, чья матрица используется в этом автомобильном кинотеатре и в каких моделях он будет установлен.

По материалам 4PDA
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