Chrysler к 2028 году будет выпускать только электромобили

Компания Chrysler, которая сейчас принадлежит концерну Stellantis, планирует к 2028 году прекратить выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и перейти полностью на производство электромобилей. Об этом рассказал генеральный директор Chrysler Крис Феуэлл.

В нынешнем году на выставке Consumer Electronics Show компания Chrysler покажет публике концепт Airflow. В этом направлении будут создаваться все новые электромобили этого американского бренда. Напомним, что впервые название Airflow было использовано в седане Chrysler еще в 1930-х годах.

Электромобили Chrysler планируют создавать на четырех электрических платформах. У них запас хода составит от 500 до 800 км, в зависимости от батареи. То есть запас хода достаточно большой, а 800 км – очень приличный.

Сколько Chrysler инвестирует в создание и производство электрокаров – пока не известно. Мы знаем только, что модельный ряд этого бренда расширится.

Напомним, Stellantis планирует к 2025 году инвестировать в разработку и выпуск электромобилей более 33 млрд долларов. Первым брендом этой компании, который полностью перейдет на электромобили, станет Alfa Romeo. К 2027 году в США, например, Alfa Romeo будет продавать только машины с электрической силовой установкой.