0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Chrysler к 2028 году будет выпускать только электромобили

Chrysler к 2028 году будет выпускать только электромобили

Компания Chrysler, которая сейчас принадлежит концерну Stellantis, планирует к 2028 году прекратить выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и перейти полностью на производство электромобилей. Об этом рассказал генеральный директор Chrysler Крис Феуэлл.

В нынешнем году на выставке Consumer Electronics Show компания Chrysler покажет публике концепт Airflow. В этом направлении будут создаваться все новые электромобили этого американского бренда. Напомним, что впервые название Airflow было использовано в седане Chrysler еще в 1930-х годах.

Электромобили Chrysler планируют создавать на четырех электрических платформах. У них запас хода составит от 500 до 800 км, в зависимости от батареи. То есть запас хода достаточно большой, а 800 км – очень приличный.

Сколько Chrysler инвестирует в создание и производство электрокаров – пока не известно. Мы знаем только, что модельный ряд этого бренда расширится.

Напомним, Stellantis планирует к 2025 году инвестировать в разработку и выпуск электромобилей более 33 млрд долларов. Первым брендом этой компании, который полностью перейдет на электромобили, станет Alfa Romeo. К 2027 году в США, например, Alfa Romeo будет продавать только машины с электрической силовой установкой.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.