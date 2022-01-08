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Mercedes G-Class в 2021 году установил рекорд по продажам

В 2021 году во всем мире было продано 41 174 внедорожника Mercedes G-Class. Это новый рекорд по продажам за всю многолетнюю историю знаменитого Гелендвагена.

2021 год запомнился многим автолюбителям дефицитом на новые автомобили, который появился из-за нехватки микрочипов и электронных компонентов. Автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, из-за нехватки микрочипов были вынуждены сокращать выпуск автомобилей, что отрицательно сказывалось на продажах.

Однако, глобальный дефицит микрочипов не сказался на Mercedes G-Class. Наоборот, в 2021 году в мире продали рекордное количество этих внедорожников.

В 2022 году продажи G-Class могут еще больше увеличиться. Почему? Дело в том, что в нынешнем году появится его обновленная версия. К тому же покупателям предложат новую высокопроизводительную версию 4×42.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году в продаже появится полностью электрический Mercedes G-Class. Он получит электрическую силовую установку и мощную батарею, которая обеспечит большой запас хода. Утверждается, что у электрического Гелендвагена будут такие же отличные внедорожные характеристики, как и у стандартной модели.

По материалам autonews.ua
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