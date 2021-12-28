Тысяча за вакцинацию для подростков: в Украине готовят выплаты несовершеннолетним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты тысячи гривен в рамках программы «еПоддержка» для украинцев в возрасте 12−18 лет, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Как доложил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы «еПоддержка».

По его словам, сейчас помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе. На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд грн. Разрабатывается порядок введения категории «лекарства» для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

Денис Шмыгаль добавил, что правительство также планирует вакцинироваться бустерной дозой.

Напомним, с 11 января, клиенты monobank, которые оформили карту «еПоддержка», могут заказать пластиковую карту к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.