Panasonic введет четырехдневную рабочую неделю

Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо до сих пор традиционных пяти.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом Panasonic Corp приобщается к мировому тренду улучшения баланса между личной жизнью и работой сотрудников.

Благодаря этому шагу сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.

С введением «четырехдневки» компания присоединяется к другим мировым гигантам, которые постепенно отказываются от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также сокращают рабочую неделю. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.

В Японии законодатели в настоящее время обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу — лишь 8% предоставляют более двух гарантированных выходных, по данным 2020 года.