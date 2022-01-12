Panasonic введет четырехдневную рабочую неделю

Японская компания Panasonic даст работникам возможность работать четыре дня в неделю вместо до сих пор традиционных пяти.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом Panasonic Corp приобщается к мировому тренду улучшения баланса между личной жизнью и работой сотрудников.
Благодаря этому шагу сотрудники конгломерата в Осаке смогут подрабатывать или заниматься волонтерством в свои дополнительные выходные, рассказал исполнительный директор компании Юки Кусуми.
С введением «четырехдневки» компания присоединяется к другим мировым гигантам, которые постепенно отказываются от пятидневной рабочей недели, среди которых Amazon.com Inc. и Unilever. Некоторые страны также сокращают рабочую неделю. В частности, Ирландия, Испания и Исландия.
В Японии законодатели в настоящее время обсуждают предложение предоставить работникам дополнительный выходной ради их здоровья. Однако среди японских фирм далеко не все готовы к такому шагу — лишь 8% предоставляют более двух гарантированных выходных, по данным 2020 года.
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