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Помощь семьям с детьми: что изменится в 2022 году

Помощь семьям с детьми: что изменится в 2022 году

На 2022 год запланировано увеличить размер пособия при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Ранее оно составляло 41 тыс. 280 грн.

Выплата пособия будет производиться единовременно в размере 25% общего размера, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Пакет малыша. Речь идет об адресной социальной помощи семьям, у которых родился живорожденный ребенок, в случае отсутствия обоих родителей – помощь родственникам, которые в установленном порядке забирают ребенка, усыновителям, опекунам и т.д. В бэби-боксы входит одежда, косметика для ухода, подгузники, пеленки, игрушки и т.д.

Семьи, предпочитающие средства, а не товары, смогут получить денежную компенсацию. Она составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. То есть вместо пакета малыша семья может получить:

  • с 1 января – 6 300 грн;
  • с 1 июля – 6 603 грн;
  • с 1 декабря – 6 816 грн.

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям. Статья 9 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» устанавливает для основных социальных и демографических групп населения такие уровни обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в процентном соотношении к прожиточному минимуму:

  • для трудоспособных лиц – 45%;
  • для лиц, утративших трудоспособность, и лиц с инвалидностью – 100%;
  • для детей – 130% соответствующего прожиточного минимума.

Читайте больше в материале Решения, которые могут повлиять на кошелек в 2022 году.

По материалам Finance.UA
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