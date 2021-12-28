Банки «очищаются» от мертвых кредитов: объем NPL на балансах сократился до 30,67%

Банковская система стремительно избавляется от «мертвых» кредитов: объем NPL на балансах финансовых учреждений Украины к декабрю 2021-го сократился до 30,67%.

Об этом сообщает Finbalance.

С января по ноябрь 2021-го объем неработающих кредитов в украинских банках снизился на 17,2%: в течение 11 месяцев финучреждения избавились от NPLs на общую сумму 74 млрд гривен.

Так, к 1 декабря минувшего года доля «плохих» кредитов на балансах банковских учреждений достигла 30,67%, тогда как по состоянию на 1 октября 2021-го показатель составлял 33,3%.

По состоянию на 1 июля прошедшего года доля неработающих кредитов в системе достигала 37,2%, напоминают в Нацбанке Украины, в то время как на начало 2021-го показатель был зафиксирован на уровне 41%, а годом ранее – составлял 48,36%.

В денежном эквиваленте совокупный объем NPLs к декабрю прошлого года упал до 356,5 млрд гривен. Месяцем ранее данный показатель, по информации НБУ, составлял 374,4 млрд грн, тогда как на начало года его значение превышало 430 млрд гривен.

Лидером по наличию «мертвых» кредитов на конец ноября 2021-го оставался государственный «Приват», на чьем балансе объем NPLs к 1 декабря был зафиксирован на уровне 175,4 млрд грн (-5,8 млрд гривен с начала года).

Балансы остальных госбанков на начало прошлого месяца включали NPLs на общую сумму 88 млрд гривен (-41 млрд гривен с начала 2021-го), банки с иностранным капиталом к концу года сократили показатель до 72,9 млрд гривен (-23 млрд гривен за 11 месяцев), а украинские финучреждения с частным капиталом – до 20,25 млрд гривен (-3,75 млрд с начала года).

Стоит отметить, что в Украине NPLs начали стремительно увеличиваться с середины 2014 года. При этом большинство неработающих кредитов касается крупных займов: по состоянию на 1 апреля 2019 года 96% объема NPLs приходилось на кредиты свыше 100 млн гривен, а ¾ «мертвых» кредитов было сконцентрировано на балансе 128 юридических лиц.