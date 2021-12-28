Рейтинг по прибыли: сколько заработали украинские банки

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2021 года получили 65,728 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 26,334 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк – 4,401 млрд гривен, на третьем частный ПУМБ – 3,962 млрд гривен.

Далее следуют российский государственный Сбербанк – 3,675 млрд гривен и украинский государственный Укргазбанк – 3,477 млрд гривен.

По данным НБУ, 65 банков из 71 получили прибыль на сумму 65,976 млрд гривен, а 6 банков показали убытки на 248 млн гривен.



Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

в текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в некоторых банках и небанковских финучреждениях;