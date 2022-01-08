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Возврат суммы уплаченного единовременного сбора, если декларация признана не принятой - объяснение ГНС

Возврат суммы уплаченного единовременного сбора, если декларация признана не принятой - объяснение ГНС

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Государственной налоговой службы Украины подробности о возврате суммы уплаченного единовременного сбора, если декларация признана не принятой по причине неполной уплаты.

ГНС сообщает, что в случае уплаты в неполном объеме декларантом суммы сбора по единовременному (специальному) добровольному декларированию, на декларанта не распространяются предусмотренные государственные гарантии и освобождение от ответственности, декларация считается неподанной, а размер оплаченной части сбора по единовременному (специальному) добровольному декларированию считается ошибочно уплаченным и может быть возвращен на основании заявления плательщика в порядке, определенном ст. 43 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ).

Так, согласно абз. 1 п. 12 подразд. 9 прим. 4 разд. XX НКУ, уплата сбора с единовременного (специального) добровольного декларирования осуществляется декларантом в течение 30 календарных дней с даты подачи единовременной (специальной) добровольной декларации.

В случае неуплаты или уплаты в неполном объеме суммы сбора по единовременному (специальному) добровольному декларированию, указанной в единовременной (специальной) добровольной декларации, в установленный этим подразделением срок единовременная (специальная) добровольная декларация считается неподанной и на декларанта не распространяются предусмотренные данным подразделом государственные гарантии и освобождение от ответственности.

В таком случае сумма сбора с единовременного (специального) добровольного декларирования считается ошибочно уплаченной.

Возврат ошибочно уплаченной суммы сбора с единовременного (специального) добровольного декларирования осуществляется в порядке, определенном ст. 43 НКУ.

Обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является представление налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц, которые возвращаются контролирующим органом на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за отчетный календарный год по результатам проведения перерасчета его общего годового налогооблагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

По материалам Finance.UA
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