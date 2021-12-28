В бюджет в прошлом году поступило 107,2 миллиарда акцизного налога и платы за лицензии

В сводный бюджет Украины в 2021 году поступило 107,2 миллиарда гривен акцизного налога и платы за лицензии на проведение операций с подакцизными товарами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

«В январе-декабре 2021 года в сводный бюджет Украины поступило 107,2 млрд грн акцизного налога и платы за лицензии на проведение операций с подакцизными товарами, или 110,2% к индикативному показателю, который на 15,2%, или почти на 14,2 млрд грн больше, чем в 2020 году», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию страны товаров в общий фонд госбюджета в 2021 году составили 83,6 млрд грн, что почти на 11 млрд грн больше, чем в 2020 году.

За 2021 год в специальный фонд государственного бюджета Украины поступило почти 14,2 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине товаров, что на 2,1 млрд грн больше, чем в 2020 году.