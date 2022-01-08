Районы Киева с самой дешевой первичкой (инфографика)

Finance.ua как портал, что заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал от СтройОбзор, где на рынке новостроек Киева самые бюджетные квартиры.
Согласно данным графиков, в Днепровском районе цена за квадратный метр в новостройке составляет 29 600 грн. за кв. м.
В Дарницком районе – 28 600 грн. за кв. м, в Деснянском районе – 27 100 грн.
Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 81 100 грн.
В середине у нас Святошинский район с показателем на сегодня – 38 700 грн за кв. м, Голосеевский – 38 400 грн за кв. м, Оболонский – 36 800 грн за кв. м и Соломенский – 33 700 грн за кв. м.
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