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Районы Киева с самой дешевой первичкой (инфографика)

Районы Киева с самой дешевой первичкой (инфографика)

Finance.ua как портал, что заботится о ваших финансах и следит за рынком недвижимости, узнал от СтройОбзор, где на рынке новостроек Киева самые бюджетные квартиры.

Согласно данным графиков, в Днепровском районе цена за квадратный метр в новостройке составляет 29 600 грн. за кв. м.

В Дарницком районе – 28 600 грн. за кв. м, в Деснянском районе – 27 100 грн.

Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 81 100 грн.

  • Второе место у Шевченковского района – 50 500 грн. за кв. м.
  • Третье место в декабре занял Подольский район, где средняя цена составляет 43 300 грн за кв. м.

В середине у нас Святошинский район с показателем на сегодня – 38 700 грн за кв. м, Голосеевский – 38 400 грн за кв. м, Оболонский – 36 800 грн за кв. м и Соломенский – 33 700 грн за кв. м.

Справка Finance.ua:

  • Украинцам предлагают вклады в строительные фонды вместо инвестирования в квартиры. В 2022 году отдельным вектором развития первичного рынка станет создание девелоперов новых инвестиционных фондов. Их суть состоит в том, что украинцы могут вложить наличные средства в созданный девелопером фонд и получить прибыль в размере в среднем 10% годовых в валюте или около 20-25% в гривне.

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По материалам Finance.UA
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