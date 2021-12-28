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Вышел смартфон Oppo A36 с чипом Snapdragon 680 и двойной камерой

Вышел смартфон Oppo A36 с чипом Snapdragon 680 и двойной камерой

В ассортименте китайской компании Oppo появился смартфон среднего уровня A36 под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11.

Новинка уже доступна для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся 14 января.

Аппарат оборудован 6,56-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1612 × 720 точек, частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. Обеспечивается 96-процентный охват цветового пространства NTSC и 100-процентный охват пространства DCI-P3. Яркость достигает 600 нит. Экран занимает 89,9% площади фронтальной поверхности корпуса.


Фото: Oppo

Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 680. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 256 Гбайт. Дополнительно можно задействовать карту формата microSD.


Фото: Oppo

В небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Двойная тыльная камера объединяет датчики на 13 и 2 млн пикселей. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части корпуса.

Смартфон имеет размеры 164,4 × 75,7 × 8,4 мм и весит 185 г. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. Стоит аппарат около 250 долларов США.

По материалам 3dnews.ru
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