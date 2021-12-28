В первую неделю года НБУ продал 100 млн долларов

Национальный банк в течение недели 4-6 января продал на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
Из всего объема операций по продаже валюты 50 млн долларов НБУ осуществил по лучшему курсу, остальное – по единому.
В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.
Напомним, в течение 2021 года международные резервы Украины выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупка валюты Нацбанком на валютном рынке.
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