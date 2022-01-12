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Google назвала функции, которые появятся в Android в 2022 году

Google назвала функции, которые появятся в Android в 2022 году

В первой декаде января в США состоялась специализированная выставка CES. Представители поискового гиганта Google очно на ней не присутствовали. Из-за распространения нового штамма вируса они были представлены на выставке виртуально. Сотрудники Google поведали широкой общественности о планах компании в части развития программной платформы Android в 2022 году. Из презентации следует, что Google решила заимствовать у Apple несколько полезных «фишек», пишет prostomob.

Fast Pair. Посредством функции Fast Pair наушники могут быть подключены к смартфону через беспроводной интерфейс Bluetooth буквально в один клик. Разработчики Google планируют использовать ее для сопряжения устройств с Google TV и Android TV. Кроме этого, IoT-девайсы Google начнут поддерживать протокол Matter, позволяющий ускорить скорость их сопряжения.

Разблокировка лептопов и смартфонов с помощью смарт-часов
Владельцы смарт-часов на программной платформе Wear OS 3 смогут разблокировать с их помощью Chromebook и смартфоны на Android по аналогии с iPhone и Apple Watch. Кроме этого, пользователи смогут синхронизировать Android-смартфоны с лептопами Chromebook.

Обмен данными между устройствами экосистемы Google
В 2022 году разработчики поискового гиганта намерены реализовать возможность обмена данными между входящими в состав экосистемы Google устройствами. К примеру, при просмотре кинофильма в наушниках на планшетном ПК входящий телефонный звонок со смартфона будет автоматически переадресован. Вместо звуковой дорожки фильма пользователь услышит в наушниках голос звонящего. После завершения разговора воспроизведение киноленты продолжится.

Кроме этого, программная платформа Android начнет поддерживать пространственный звук. Параметры его воспроизведения будут зависеть от положения головы пользователя.

Синхронизация Android-смартфонов с ПК на Windows
В 2022 году владельцы смартфонов на Android смогут синхронизировать их с ПК, работающими под управлением ОС Windows. Участниками данного проекта уже успели стать компании Intel Corp., HP и Acer.

Апгрейд Google Assistant
Google анонсировала расширение функциональности своего фирменного виртуального ассистента. В скором времени автовладельцы смогут использовать Google Assistant для отпирания замков транспортного средства, прогрева силовой установки, получения данных и пр.

По материалам Finance.UA
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