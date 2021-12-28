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Гибкий OLED-дисплей впервые распечатали на принтере

Гибкий OLED-дисплей впервые распечатали на принтере

Исследователи из Университета Миннесоты использовали специально настроенный 3D-принтер, чтобы распечатать гибкий дисплей на органических светодиодах (OLED). Это открытие может привести к созданию недорогих дисплеев OLED в будущем.

Об этом сообщает портал Tech Xplore.

Такие дисплеи могли бы широко производить с помощью 3D-принтеров даже дома, а не на дорогих микрофабриках.

Технология OLED-дисплея основана на преобразовании электричества в свет с помощью слоя органического материала. Они функционируют как высококачественные цифровые дисплеи, которые можно сделать гибкими и использовать как в больших устройствах, таких как телевизионные экраны и мониторы, так и в портативной электронике вроде смартфонов.

OLED-дисплеи завоевали популярность пользователей, поскольку они легкие, энергоэффективные, тонкие и гибкие, у них широкий угол обзора и высокая контрастность.

Ранее эта команда исследователей уже испытывала 3D-печать OLED-дисплеев, но ученые боролись с однородностью светоизлучающих слоев. Другие группы ученых частично печатали подобные дисплеи, но также полагались на спин-покрытие или термическое испарение для нанесения определенных компонентов и создания функциональных устройств.

В этом новом исследовании исследовательская группа Университета Миннесоты объединила два разных режима печати, чтобы напечатать шесть слоев устройства, что привело к полностью напечатанному на 3D-принтере гибкому органическому светодиодному дисплею.

Электроды, соединения, изоляция и инкапсуляция были напечатаны методом экструзии, тогда как активные слои – распылением с помощью того самого 3D-принтера при комнатной температуре.

Размер прототипа составляет около 1,5 дюйма.

По материалам Укринформ
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