Гибкий OLED-дисплей впервые распечатали на принтере

Исследователи из Университета Миннесоты использовали специально настроенный 3D-принтер, чтобы распечатать гибкий дисплей на органических светодиодах (OLED). Это открытие может привести к созданию недорогих дисплеев OLED в будущем.
Об этом сообщает портал Tech Xplore.
Такие дисплеи могли бы широко производить с помощью 3D-принтеров даже дома, а не на дорогих микрофабриках.
Технология OLED-дисплея основана на преобразовании электричества в свет с помощью слоя органического материала. Они функционируют как высококачественные цифровые дисплеи, которые можно сделать гибкими и использовать как в больших устройствах, таких как телевизионные экраны и мониторы, так и в портативной электронике вроде смартфонов.
OLED-дисплеи завоевали популярность пользователей, поскольку они легкие, энергоэффективные, тонкие и гибкие, у них широкий угол обзора и высокая контрастность.
Ранее эта команда исследователей уже испытывала 3D-печать OLED-дисплеев, но ученые боролись с однородностью светоизлучающих слоев. Другие группы ученых частично печатали подобные дисплеи, но также полагались на спин-покрытие или термическое испарение для нанесения определенных компонентов и создания функциональных устройств.
В этом новом исследовании исследовательская группа Университета Миннесоты объединила два разных режима печати, чтобы напечатать шесть слоев устройства, что привело к полностью напечатанному на 3D-принтере гибкому органическому светодиодному дисплею.
Электроды, соединения, изоляция и инкапсуляция были напечатаны методом экструзии, тогда как активные слои – распылением с помощью того самого 3D-принтера при комнатной температуре.
Размер прототипа составляет около 1,5 дюйма.
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