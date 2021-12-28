Бизнес Казахстана оценил убытки из-за «газовых» протестов

За время массовых протестов в Казахстане местный бизнес потерял около 93,7 млрд тенге (примерно $216 млн). Из них 92,2 млрд тенге приходится на Алматы, который стал центром противостояния протестующих и правоохранительных органов.

Такие данные опубликовала Национальная палата предпринимателей “Атамекен”.

По данным на 10 января, в девяти регионах страны было выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, из них в Алматы – 1234 субъектов. Самый большой ущерб получили торговля, а также общепит и финансовый сектор.

В то же время Forbes пишет, что стоимость акций крупнейшей казахстанской платежной и финтех-компании Kaspi Bank на фоне протестов упала на 30% – со $118 на 4 января до $87 6 января.

Состояние генерального директора Kaspi Михаила Ломтадзе сократилось с $5,2 млрд до $3,8 млрд. А крупнейший акционер Вячеслав Ким потерял $1,5 млрд: его состояние снизилось с $5,7 млрд до $4,2 млрд.

Также упали акции Народного банка Казахстана. Так пакет дочери бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева — Динары Кулибаевой и ее мужа Тимура Кулибаева понизился в цене на 16%. Супруги потеряли $200 млн, их состояние оценили в $3,1 млрд.

Напомним, акции протеста в стране начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже митинги переросли в противостояние с правоохранителями, которые сопровождались новыми требованиями и беспорядками. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство.