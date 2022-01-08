Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - эксперты

Выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.

О факторах, которые влияют на цену недвижимости, и идеальном времени для покупки и продажи жилья в Украине в 2022 году — сайту 24 канала рассказали специалисты.

Когда выгодная цена. Выгоднее всего покупать квартиру сразу на старте продажи — на так называемом этапе «котлована». По словам Рамиля Мехтиева, СЕО девелоперской компании ENSO, в таком случае цена является наиболее выгодной. В зависимости от степени готовности объекта строительства она будет расти.

Уже через 2 — 3 года, когда все работы завершатся и дом будет введен в эксплуатацию, жилье будет стоить на 30% дороже. И это без учета конъюнктуры рынка, при которой ежегодно квадратные метры в новостройках дорожают до 30%, пояснил специалист.

Когда покупать и продавать жилье в 2022 году Михаил Поляк и Глеб Кутей, основатели компании K&P marketing and sales solution, рассказали, что такое понятие как «сезонность» на продажу квартир влияет значительно меньше, особенно если речь идет о старте проекта.

Относительно продажи жилья, считаем, что точно нужно подождать как минимум первый квартал 2022 года, потому что непонятно, сможет ли стабилизироваться цена на материалы. Если и в дальнейшем будет рост строительной себестоимости, автоматически как и первичное, так и вторичное жилье будет дорожать,

подытожили эксперты.