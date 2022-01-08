Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - эксперты

Выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.
О факторах, которые влияют на цену недвижимости, и идеальном времени для покупки и продажи жилья в Украине в 2022 году — сайту 24 канала рассказали специалисты.
Когда выгодная цена. Выгоднее всего покупать квартиру сразу на старте продажи — на так называемом этапе «котлована». По словам Рамиля Мехтиева, СЕО девелоперской компании ENSO, в таком случае цена является наиболее выгодной. В зависимости от степени готовности объекта строительства она будет расти.
Уже через 2 — 3 года, когда все работы завершатся и дом будет введен в эксплуатацию, жилье будет стоить на 30% дороже. И это без учета конъюнктуры рынка, при которой ежегодно квадратные метры в новостройках дорожают до 30%, пояснил специалист.
Когда покупать и продавать жилье в 2022 году Михаил Поляк и Глеб Кутей, основатели компании K&P marketing and sales solution, рассказали, что такое понятие как «сезонность» на продажу квартир влияет значительно меньше, особенно если речь идет о старте проекта.
Относительно продажи жилья, считаем, что точно нужно подождать как минимум первый квартал 2022 года, потому что непонятно, сможет ли стабилизироваться цена на материалы. Если и в дальнейшем будет рост строительной себестоимости, автоматически как и первичное, так и вторичное жилье будет дорожать,
подытожили эксперты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему доставка газа подорожала, и можно ли платить за нее меньшеВчера, 10:02 - 2272 12
Обвал на российском рынке: страховка РФ от дефолта подорожала на 30 процентовВчера, 12:41 - 3092 6
Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знатьВчера, 19:04 - 16886 4
Сервисные центры МВД будут предоставлять услуги по-новомуВчера, 11:02 - 3029 3
Майнинг в землянке: на Киевщине криптофермер украл электроэнергии на миллион гривеньВчера, 11:36 - 1998 3
Закон о декларировании и регистрации места жительства: что нужно знатьВчера, 19:04 - 16886 4
Какие надбавки к пенсиям не будут увеличены даже при изменении социальных стандартовВчера, 17:03 - 6815 1
Украинцам могут заблокировать банковские карты: причиныВчера, 16:04 - 3498 1
Игорный бизнес пополнил госбюджет на 127 грн вместо запланированных миллиардовВчера, 20:32 - 2532 2
Как изменились размеры пенсии украинцев по состоянию на январь 2022 (инфографика)Вчера, 14:02 - 1968
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космосПозавчера, 12:37 - 256 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 950 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 594 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1616 3
В Японии изобрели телевизор, который способен передать вкус еды — его придется облизывать (фото)30.12.2021, 10:30 - 1170 4