0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 282 0

Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - эксперты

Когда лучше покупать и продавать жилье в Украине - эксперты

Выгоднее всего покупать жилье еще на этапе котлована, когда оно стоит меньше всего и может принести выгодные инвестиции, уверяют эксперты. Однако есть и другие показатели, на которые следует обратить внимание.

О факторах, которые влияют на цену недвижимости, и идеальном времени для покупки и продажи жилья в Украине в 2022 году — сайту 24 канала рассказали специалисты.

Когда выгодная цена. Выгоднее всего покупать квартиру сразу на старте продажи — на так называемом этапе «котлована». По словам Рамиля Мехтиева, СЕО девелоперской компании ENSO, в таком случае цена является наиболее выгодной. В зависимости от степени готовности объекта строительства она будет расти.

Уже через 2 — 3 года, когда все работы завершатся и дом будет введен в эксплуатацию, жилье будет стоить на 30% дороже. И это без учета конъюнктуры рынка, при которой ежегодно квадратные метры в новостройках дорожают до 30%, пояснил специалист.

Когда покупать и продавать жилье в 2022 году Михаил Поляк и Глеб Кутей, основатели компании K&P marketing and sales solution, рассказали, что такое понятие как «сезонность» на продажу квартир влияет значительно меньше, особенно если речь идет о старте проекта.

Относительно продажи жилья, считаем, что точно нужно подождать как минимум первый квартал 2022 года, потому что непонятно, сможет ли стабилизироваться цена на материалы. Если и в дальнейшем будет рост строительной себестоимости, автоматически как и первичное, так и вторичное жилье будет дорожать,
подытожили эксперты.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.