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Google и Facebook оштрафовали на €210 млн за навязывание файлов cookie

Google и Facebook оштрафовали на €210 млн за навязывание файлов cookie

Французская Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала компании Facebook и Google на €150 млн и €60 млн за усложненную процедуру по отказу от хранения файлов cookie на устройствах пользователей интернета.

Как заявили в CNIL, для отказа от cookie на сайтах google.fr, facebook.com и youtube.com нужно сделать несколько щелчков мышью, в то время как для принятия условий хранения – всего один.

Об этом сообщает УБР со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, оштрафованным компаниям дали три месяца на выполнение требований CNIL. В противном случае они должны будут выплачивать штраф в размере €100 тыс. за каждый день просрочки.

Сумма санкций, уже наложенных на Google, стала рекордной из когда-либо выписанных французским регулятором CNIL.

Отметим, файлы cookie устанавливают веб-сайты на устройства посетителей. Это позволяет отслеживать историю просмотров последних, что потом используется для выдачи рекламы по интересам.

По материалам УБР
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