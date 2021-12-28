Кого проверят: планы НБУ на 2022 год касательно банков и небанковских финучреждений

В текущем году Национальный банк запланировал проведение выездных инспекций в ряде банков и небанковских финучреждениях.

Регулятор намерен проверить соблюдение финансового мониторинга, а также – требования валютного и санкционного законодательства Украины.

Соответствующие планы уже обнародованы на сайте НБУ.

Согласно данным планам, в 2022-м проинспектируют минимум 35 банков:

В список небанковских учреждений вошли следующие компании:

Проверки будут проведены в 19 страховых компаниях, 17 кредитных союзах, четырех финансовых компаниях. В целом инспекционными проверками удастся охватить учреждения, на которые приходится 17% активов страхового рынка, 16% сегмента кредитных союзов и 1,5% финансовых компаний.

В 2022 году Национальный банк намерен проводить и внеплановые инспекционные проверки, необходимость которых будет определяться исходя из результатов надзорных действий.