0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 7 0

Американские стартапы в 2021 году привлекли рекордные 330 млрд инвестиций

Американские стартапы в 2021 году привлекли рекордные 330 млрд инвестиций

Частные американские стартапы привлекли рекордные 329,8 млрд долларов инвестиций, почти удвоив результат 2020 года.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.

По данным PitchBook, в прошлом году частные стартапы в США привлекли 329,8 млрд долларов, в то же время в 2020 году венчурные капиталисты инвестировали в стартапы 166,6 млрд долларов — эта сумма также была рекордной.

Как отмечает FT, в 2021-м инвесторы вложили в стартапы примерно в четыре раза больше, чем 5 лет назад.

При этом более половины от общей суммы в прошлом году получили в результате раундов финансирования на сумму свыше 100 млн дол.

«Это свидетельствует о том, что инвесторы проявили готовность вкладывать большие суммы в относительно молодые компании», — пишет FT.

Издание добавляет, что венчурные инвесторы, в частности, платили большие деньги за доли в перспективных стартапах, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), хотя иногда у них были небольшие доходы.

«Это вызвано высоким спросом на программное обеспечение для бизнеса, поставщиков в сфере электронной коммерции и других выигравших от пандемии компаний.

Так, в ноябре инвесторы оценили в 1 млрд долл. двухлетний стартап Stytch, разрабатывающий софт для аутентификации, несмотря на то, что его годовой доход был менее 1 млн долл.

FT добавляет, что криптовалютные стартапы также пользовались чрезвычайным спросом у инвесторов.

В частности, торговая площадка для взаимозаменяемых токенов OpenSea привлекла финансирование в размере 300 млн долл., а оценка компании выросла с 1,5 млрд до 13,3 млрд долларов.

По данным PitchBook, в 2021 году частные стартапы по всему миру привлекли в общей сложности 671 млрд долл., что более чем на 90% больше, чем в 2020 году.

При этом соучредитель Union Grove Venture Partners Грег Болен, преимущественно инвестирующий в венчурные фонды, сказал, что компания «взяла паузу» в отношении некоторых фондов, которые в последнее время стремились быстро привлечь новый капитал.

«То, что мы видим, не рационально», — считает он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.