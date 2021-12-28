Американские стартапы в 2021 году привлекли рекордные 330 млрд инвестиций

Частные американские стартапы привлекли рекордные 329,8 млрд долларов инвестиций, почти удвоив результат 2020 года.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.
По данным PitchBook, в прошлом году частные стартапы в США привлекли 329,8 млрд долларов, в то же время в 2020 году венчурные капиталисты инвестировали в стартапы 166,6 млрд долларов — эта сумма также была рекордной.
Как отмечает FT, в 2021-м инвесторы вложили в стартапы примерно в четыре раза больше, чем 5 лет назад.
При этом более половины от общей суммы в прошлом году получили в результате раундов финансирования на сумму свыше 100 млн дол.
«Это свидетельствует о том, что инвесторы проявили готовность вкладывать большие суммы в относительно молодые компании», — пишет FT.
Издание добавляет, что венчурные инвесторы, в частности, платили большие деньги за доли в перспективных стартапах, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), хотя иногда у них были небольшие доходы.
«Это вызвано высоким спросом на программное обеспечение для бизнеса, поставщиков в сфере электронной коммерции и других выигравших от пандемии компаний.
Так, в ноябре инвесторы оценили в 1 млрд долл. двухлетний стартап Stytch, разрабатывающий софт для аутентификации, несмотря на то, что его годовой доход был менее 1 млн долл.
FT добавляет, что криптовалютные стартапы также пользовались чрезвычайным спросом у инвесторов.
В частности, торговая площадка для взаимозаменяемых токенов OpenSea привлекла финансирование в размере 300 млн долл., а оценка компании выросла с 1,5 млрд до 13,3 млрд долларов.
По данным PitchBook, в 2021 году частные стартапы по всему миру привлекли в общей сложности 671 млрд долл., что более чем на 90% больше, чем в 2020 году.
При этом соучредитель Union Grove Venture Partners Грег Болен, преимущественно инвестирующий в венчурные фонды, сказал, что компания «взяла паузу» в отношении некоторых фондов, которые в последнее время стремились быстро привлечь новый капитал.
«То, что мы видим, не рационально», — считает он.
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