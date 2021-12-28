Украина за год увеличила международные резервы на 1,8 млрд долларов

За декабрь международные резервы Украины выросли на 1,4% и на 1 января 2022 года составили 30,94 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

За 2021 год они выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупка валюты Нацбанком на валютном рынке.

В декабре резервы Украины выросли на 342,5 млн. долларов 1,1% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства. Прежде всего, речь идет об операциях по управлению госдолгом, от которых в декабре поступило 1,4 млрд долларов.

Из них 858,3 млн долларов поступило от размещения внутренних гособлигаций, еще 105 млн долларов – от Всемирного банка. На обслуживание и погашение долга в иностранной валюте израсходовано 847,7 млн долл, из которых 588,2 млн долл – по ОВГЗ.

Также оказали влияние интервенции НБУ на валютном межбанке. Для сглаживания чрезмерных колебаний регулятор выкупил 84 млн долл и продал 236,5 млн долл. в декабре. Следовательно, чистая продажа валюты составила 152,5 млн дол.

Объем резервов обусловила и переоценка финансовых инструментов, стоимость которых в декабре уменьшилась на 22,9 млн дол.

Текущий объем международных резервов обеспечивает 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

В течение года динамика резервов была обусловлена валютными поступлениями в пользу правительства, в частности – получением 1,9 млрд СДР в рамках распределения от МВФ, вторым траншем от МВФ объемом 500 млн СДР в ноябре и транш от Еврокомиссии в 600 млн евро.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 млрд долларов, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 млрд долларов).

В течение года предложение валюты на рынке преимущественно превышало спрос благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта. По итогам года чистая покупка валюты Национальным банком превысила 2,4 млрд дол.