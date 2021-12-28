Индекс кутьи: как менялась стоимость главного рождественского блюда

6 января православные украинцы соберутся на традиционный предрождественский ужин. На Сочельник принято готовить 12 блюд, главным из которых является кутья – именно с нее и начинают трапезу. Журналисты портала «Слово и дело» выяснили, как за последние годы менялась стоимость этого блюда.
Традиционно кутью готовят из пшеницы, хотя есть рецепты с рисом, булгуром, перловкой – все зависит от личных предпочтений и региональных особенностей.
Во время расчета стоимости наши аналитики брали такой рецепт: 200 г пшеницы, 100 г мака, 100 г изюма, 100 г грецких орехов, 50 г сахара и 30 г меда. Этой порции хватит на 3-5 человек.
В 2017 году такая порция рождественской кутьи стоила 47,75 грн, в 2018 году – 41,38 грн.
В 2019 году кутья подорожала до 57,2 грн – выросла цена на все ингредиенты, кроме сахара. В 2020 году сварить кутью стоило 57,4 грн – подорожали орехи.
В прошлом году стоимость кутьи снизилась до 55,59 грн. В 2022 году рождественская кутья будет стоить 57,51 грн: подорожали пшеница, мак, сахар и мед.
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