Казахстан ввел госрегулирование цен на автогаз

Правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ на 180 дней.
Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
«Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана», — говорится в заявлении.
Так, цены в разных регионах на сжиженный газ будут колебаться от 50 до 75 тенге за литр.
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Такие предельные цены на розничную реализацию бензина установлены с учетом налога на добавленную стоимость: марка АИ-80 — 89 тенге за литр, марки АИ-92 и АИ-93 — 182 тенге за литр, марка АИ-95 — 215 тенге за литр.
Предельные цены на розничную реализацию дизельного топлива (летнее, межсезонное) с учетом НДС установлены в зависимости от региона: от 230 до 260 тенге за литр.
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