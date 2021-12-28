0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Приватизация за год принесла бюджету 5,1 млрд гривен

Приватизация за год принесла бюджету 5,1 млрд гривен

В 2021 году от приватизации государственного имущества бюджет получил 5,1 млрд грн — больше всего за последние годы.

Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин.

Так, в прошлом году от большой и малой приватизации бюджет получил 5,098 млрд грн, или 43% от плана.

Больше всего доходов принесла приватизация таких объектов:

  • «Большевик» (1,43 млрд грн);
  • Калушская ТЭЦ (801 млн грн);
  • Львовская исправительная колония (377,5 млн грн);
  • Одессавинпром (234,9 млн грн);
  • Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов (227,1 млн грн).

Несмотря на то, что такой показатель доходов от приватизации является наибольшим с по меньшей мере 2014 года, он далек от заложенных 12 млрд грн на 2021 год.

Как подсчитали в Слово и Дело, каждый год правительство предусматривало в бюджете около 17 млрд грн от приватизации, однако такая сумма никогда не выполнялась и колебалась в пределах до 0,5 млрд грн. Исключениями были 2017 и 2020 годы.

Приватизация «Большевика». Что будет дальше

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.