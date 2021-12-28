Приватизация за год принесла бюджету 5,1 млрд гривен

В 2021 году от приватизации государственного имущества бюджет получил 5,1 млрд грн — больше всего за последние годы.

Об этом сообщил директор департамента приватизации Фонда госимущества Владислав Данилишин.

Так, в прошлом году от большой и малой приватизации бюджет получил 5,098 млрд грн, или 43% от плана.

Больше всего доходов принесла приватизация таких объектов:

«Большевик» (1,43 млрд грн);

Калушская ТЭЦ (801 млн грн);

(801 млн грн); Львовская исправительная колония (377,5 млн грн);

Одессавинпром (234,9 млн грн);

Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов (227,1 млн грн).

Несмотря на то, что такой показатель доходов от приватизации является наибольшим с по меньшей мере 2014 года, он далек от заложенных 12 млрд грн на 2021 год.

Как подсчитали в Слово и Дело, каждый год правительство предусматривало в бюджете около 17 млрд грн от приватизации, однако такая сумма никогда не выполнялась и колебалась в пределах до 0,5 млрд грн. Исключениями были 2017 и 2020 годы.