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Razer представила защитную маску за $150 (фото)

Razer представила защитную маску за $150 (фото)

На выставке CES 2022 компания Razer анонсировала обновлённую версию фирменной маски Zephyr — она получила название Zephyr Pro, в полтора раза выросший ценник, а также функцию громкоговорителя.

Обновлённая маска выглядит идентично первой модели, только в нижней части появились решётки динамиков, а у воздухозаборников теперь есть кнопка, включающая усилитель голоса.

Как заявляет производитель, на расстоянии в 1 м он выдаёт до 60 дБ громкости.

Маска Zephyr Pro получила ценник в $149,99, а в продажу она поступит в течение 2022 года — для сравнения, базовая модель доступна за $99,99.

Razer уточнила, что обновлённая модель также будет продаваться в комплекте с набором высокоэффективных фильтров N95 за $199,99.


Источник: razer.com

Функция громкоговорителя была включена в первый прототип маски, когда она дебютировала на выставке CES 2021 под названием Project Hazel, однако производитель был вынужден отказаться от этой идеи, чтобы снизить массу устройства и увеличить время его автономной работы.

Теперь же сообщается, что Zephyr Pro получит ту же массу и то же время работы батареи, что и оригинальная Zephyr.

Производство предсерийных экземпляров уже стартовало, и Razer действительно стремится к тому же показателю в 206,1 г, что и в обычной Zephyr.

Как уточняет производитель, продолжительность автономной работы устройства составит от 5 до 6 часов при постоянно включённых вентиляторах, но для этого владельцу устройства понадобится обзавестись привычкой включать усилитель голоса только тогда, когда он нужен, и отключать сразу после использования.

По материалам The Verge
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