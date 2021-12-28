Перерасчет пенсий чернобыльцам: сколько людей получат прибавку

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС в Украине с 1 января повысили пенсии по инвалидности после перерасчета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Перерасчет выплат произошел автоматически для 21,2 тысяч человек.

В среднем пенсии повысили на 2903 грн.

«Получателям пенсии по инвалидности из числа лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, а также получателям пенсий в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской аварии, проведен перерасчет», — отмечают в министерстве.

Справка Finance.ua:

минимальные пенсионные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС , зависят от группы инвалидности;

c 1 января 2022 года для первой группы инвалидности пенсионные выплаты составят 14,6 тыс. грн;

для второй группы инвалидности — 9,5 тыс. грн;