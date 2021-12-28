В Казахстане приостановили работу все финансовые учреждения

В Казахстане временно приостановлена работа всех банков. Не работает в стране и фондовая биржа. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Нацбанк страны.
По словам представителя Национального банка Олжас Рамазанова, соответствующее решение совместно приняли Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Нацбанк. Причиной названы как проведение “контртеррористических операций” и забота о защите здоровья и жизни работников финансовых организаций, так и временные проблемы в работе интернета.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд срочных поручений правительству, чтобы стабилизировать ситуацию на фоне протестов. Кроме того, казахский лидер приказал возобновить работу банков и транспорта, а также оказать моральную поддержку военным. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента.
Среди пунктов также упоминается обеспечение возобновления стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.
Что происходит в Казахстане? Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение, а также введен комендантский час.
Днем 5 января на фоне протестов, связанных с ростом цен на газ, группы людей в Алма-Ате штурмом взяли дома областной администрации и президентской резиденции. Местные СМИ сообщали, что вечером в городе появились мародеры, которые грабили магазины, банки, поджигали автомобили.
Президент Казахстана Касым-Жомарт обвинил в происходящем “террористические группы, подготовленные из-за рубежа”. Он призвал на помощь партнеров по ОДКБ. Поздно вечером 5 января ОДКБ сообщила о готовности оказать военную помощь казахстанскому правительству.
Фото: УНН
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