Транзит газа через Украину в 2021 году снизился на 25%

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году составил 41,6 миллиарда кубических метров, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 миллиарда).
Об этом сообщил “Оператор ГТС Украины”.
В частности, транспортировка в западном направлении в 2021 году снизилась на 26% – до 38,017 млрд куб. м газа.
В Словакию транспортировка составила 27,378 млрд куб. м (-29%), Венгрию – 6,799 млрд куб. м (-29%), Польшу – 3,84 млрд куб. м (-26%), а в южном направлении уменьшилась на 8% – до 3,582 млрд куб. м, в том числе в Молдову она составила 3,188 млрд куб. м (+6%), Румынию – 0,394 млрд куб. м (-56%).
Сокращение объемов транзита в Румынию и Венгрию связано с переходом этих стран на получение газа обходными маршрутами “Газпрома”: с 1 апреля приостановлен физический транзит через ГТС Украины в Румынию, с 1 октября – в Венгрию.
Среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м, но в отдельные периоды снижался до 67 млн куб. м/сутки.
Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей на точках выхода из РФ (40 млрд куб. м в соответствии с контрактом, еще 4,4 млрд куб. м – на месячных и суточных аукционах), но использовано только 41,6 млрд куб. м.
В целом мощности украинской ГТС в 2021 году были использованы менее чем на 30%.
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