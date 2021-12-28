0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Транзит газа через Украину в 2021 году снизился на 25%

Транзит газа через Украину в 2021 году снизился на 25%

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в 2021 году составил 41,6 миллиарда кубических метров, что на 25,4% меньше, чем в 2020 году (55,8 миллиарда).

Об этом сообщил “Оператор ГТС Украины”.

В частности, транспортировка в западном направлении в 2021 году снизилась на 26% – до 38,017 млрд куб. м газа.

В Словакию транспортировка составила 27,378 млрд куб. м (-29%), Венгрию – 6,799 млрд куб. м (-29%), Польшу – 3,84 млрд куб. м (-26%), а в южном направлении уменьшилась на 8% – до 3,582 млрд куб. м, в том числе в Молдову она составила 3,188 млрд куб. м (+6%), Румынию – 0,394 млрд куб. м (-56%).

Сокращение объемов транзита в Румынию и Венгрию связано с переходом этих стран на получение газа обходными маршрутами “Газпрома”: с 1 апреля приостановлен физический транзит через ГТС Украины в Румынию, с 1 октября – в Венгрию.

Среднесуточный объем транзита в 2021 году составил 114 млн куб. м, но в отдельные периоды снижался до 67 млн куб. м/сутки.

Всего в 2021 году было забронировано 44,4 млрд куб. м транзитных мощностей на точках выхода из РФ (40 млрд куб. м в соответствии с контрактом, еще 4,4 млрд куб. м – на месячных и суточных аукционах), но использовано только 41,6 млрд куб. м.

В целом мощности украинской ГТС в 2021 году были использованы менее чем на 30%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.