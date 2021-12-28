Nokia представила новые бюджетные смартфоны на Android 12

Nokia представила сразу четыре новых недорогих смартфона – C100, C200, G100 и G400.

Самая молодая модель стоит всего 99 долларов (2700 грн). Как можно понять, это Nokia C100. В основу смартфона лег чип MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Работает устройство под управлением Android 12 прямо “из коробки”. Емкость его аккумулятора – 4000 мАч.

C200 является абсолютно идентичным с точки зрения характеристик. Единственное отличие – цена (119 долларов или 3300 грн) и более крупный экран (6,1 дюйма).

Nokia G100 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, чип Snapdragon 615 в качестве основы и аккумулятор на 5000 мАч. Цена устройства – 149 долларов (4100 грн).

Модель G400 может похвастаться уже 120 Гц дисплеем, Snapdragon 480, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Цена устройства, разумеется, выше – 239 долларов (6500 грн).