Nokia представила новые бюджетные смартфоны на Android 12

Nokia представила сразу четыре новых недорогих смартфона – C100, C200, G100 и G400.
Самая молодая модель стоит всего 99 долларов (2700 грн). Как можно понять, это Nokia C100. В основу смартфона лег чип MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Работает устройство под управлением Android 12 прямо “из коробки”. Емкость его аккумулятора – 4000 мАч.
C200 является абсолютно идентичным с точки зрения характеристик. Единственное отличие – цена (119 долларов или 3300 грн) и более крупный экран (6,1 дюйма).
Nokia G100 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, чип Snapdragon 615 в качестве основы и аккумулятор на 5000 мАч. Цена устройства – 149 долларов (4100 грн).
Модель G400 может похвастаться уже 120 Гц дисплеем, Snapdragon 480, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Цена устройства, разумеется, выше – 239 долларов (6500 грн).
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