Кэшбек от налоговой: как родителям вернуть часть денег за обучение ребенка

С 2011 года многие родители, которые оплачивают обучение своих детей, воспользовались услугой по возмещению средств. Finance.ua рассказывает, что такое налоговая скидка на обучение, как ее получить и что для этого нужно сделать.

Что такое налоговая скидка на обучение? Налоговая скидка – это сумма, на которую разрешается уменьшить размер уплаченного лицом налога на доходы физических лиц в связи с оплатой им услуг обучения.

Как отмечают в Бюро бесплатной правовой помощи, возмещаются расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, обучение в аспирантуре.

Кто может оформить налоговую скидку:

сам студент (если он имеет официальный заработок, с которого платит налоги);

мать или отец (если официально трудоустроены и платят налоги).

Лицо, которое хочет получить налоговую скидку на обучение, должно соответствовать следующим критериям:

быть гражданином Украины и иметь регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (исключением является ситуация, когда лицо в силу своих религиозных убеждений отказалось от принятия карточки налогоплательщика и официально уведомило об этом соответствующий контролирующий орган и имеет об этом отметку в паспорте);

получать образование в отечественном учебном заведении. При этом форма собственности (государственная, коммунальная, частная) и форма обучения в нем (дневная, заочная, вечерняя) не имеют значения. Но основным видом деятельности такого учреждения должна быть образовательная деятельность;

не быть частным предпринимателем.

Куда следует обратиться для возврата части средств за обучение? Для получения налоговой скидки на обучение необходимо обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту регистрации налогоплательщика.

Налоговую декларацию можно подать как лично, так и в электронной форме, воспользовавшись сервисом «Электронный кабинет плательщика».”:https://cabinet.tax.gov.ua/

Перечень документов для получения налоговой скидки:

заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения;

копия паспорта и идентификационного кода лица, которое платило за обучение (если за обучение платит член семьи);

копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося лица;

налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах по утвержденной форме (далее – налоговая декларация);

соответствующие платежные и расчетные документы, в частности, квитанции, чеки относительно суммы уплаченных средств за указанный период;

договор с учебным заведением, в котором обязательно должна быть отражена стоимость обучения и срок оплаты;

справка о заработной плате за отчетный период с обязательным включением сумм удерживаемых налогов;

документы, подтверждающие степень родства в случае компенсации стоимости обучения членом семьи первой степени родства (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Сроки подачи документов и сроки выплаты средств. Предельный срок подачи налоговой декларации для реализации права на налоговую скидку за предыдущий год – до 31 декабря текущего года. Если же вы не воспользовались этой возможностью в указанные сроки – упустили свой шанс.

Сумма, которую вам возместят, будет зачислена на ваш банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или же вам направят ее почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы понесенные в прошлом году. Также сумма налоговой скидки не может превышать размер уплаченного налога с доходов физических лиц (НДФЛ) с заработной платы. Однако отметим, что выгоднее оформлять налоговую скидку на того члена семьи, который получает большую зарплату.