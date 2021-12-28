Кэшбек от налоговой: как родителям вернуть часть денег за обучение ребенка

С 2011 года многие родители, которые оплачивают обучение своих детей, воспользовались услугой по возмещению средств. Finance.ua рассказывает, что такое налоговая скидка на обучение, как ее получить и что для этого нужно сделать.
Что такое налоговая скидка на обучение? Налоговая скидка – это сумма, на которую разрешается уменьшить размер уплаченного лицом налога на доходы физических лиц в связи с оплатой им услуг обучения.
Как отмечают в Бюро бесплатной правовой помощи, возмещаются расходы на оплату обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, обучение в аспирантуре.
Кто может оформить налоговую скидку:
Лицо, которое хочет получить налоговую скидку на обучение, должно соответствовать следующим критериям:
Куда следует обратиться для возврата части средств за обучение? Для получения налоговой скидки на обучение необходимо обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту регистрации налогоплательщика.
Налоговую декларацию можно подать как лично, так и в электронной форме, воспользовавшись сервисом «Электронный кабинет плательщика».”:https://cabinet.tax.gov.ua/
Перечень документов для получения налоговой скидки:
Сроки подачи документов и сроки выплаты средств. Предельный срок подачи налоговой декларации для реализации права на налоговую скидку за предыдущий год – до 31 декабря текущего года. Если же вы не воспользовались этой возможностью в указанные сроки – упустили свой шанс.
Сумма, которую вам возместят, будет зачислена на ваш банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или же вам направят ее почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.
Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы понесенные в прошлом году. Также сумма налоговой скидки не может превышать размер уплаченного налога с доходов физических лиц (НДФЛ) с заработной платы. Однако отметим, что выгоднее оформлять налоговую скидку на того члена семьи, который получает большую зарплату.
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