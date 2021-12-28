Четыре украинские авиакомпании получили компенсации из бюджета за эвакуационные рейсы

Мининфраструктуры частично компенсировало затраты четырех украинских авиакомпаний, которые принимали участие в эвакуации граждан Украины домой весной 2020 года, сообщило министерство 31 декабря.
Сумма выплат из бюджета составила почти 61 млн грн. Как стало известно avianews.com, Azur Air Ukraine получила 25,3 млн грн, SkyUp 19,7 млн грн, Windrose («Роза Ветров») — 12,7 млн грн, МАУ — 3 млн грн.
В марте 2020 года государства по всему миру, в том числе Украина, начали вводить ограничения на путешествия из-за распространения COVID-19.
По этой причине чартерные рейсы украинских авиакомпаний начали летать заполненными только в одну сторону. Самолеты вылетали из Украины пустыми, чтобы забрать за границей украинских туристов, которые находились там по путевкам.
Суммы нынешней компенсации рассчитывались, исходя из числа выполненных таких чартерных рейсов. Поскольку в то время на этом рынке преобладали Azur Air Ukraine, SkyUp и Windrose, они и получили основную долю государственной поддержки.
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