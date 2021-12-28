10 миллиардеров, которые больше всего обеднели за 2021 год. Вместе они потеряли $152 млрд

В списке нынешних обедневших миллиардеров – 10 магнатов, которые потеряли больше всего состояния в 2021-м. Их кошельки стали легче на общую сумму $152 млрд

Как пишет Forbes, наибольшие потери ощутили китайские супербогачи – в нынешнем списке их шесть из десяти. Все большее давление китайского правительства на различные индустрии, от онлайн-продаж до внеклассного репетиторства, способствовало стремительной распродаже акций, что снизило оценки стоимости китайских компаний на сотни миллиардов долларов.

Чтобы оценить самые большие потери миллионеров в 2021 году, Эксперты Forbes рассмотрели изменения в чистых активах 2660 миллиардеров между 31 декабря 2020 и 10 декабря 2021, а затем вычислили самых обедневших в долларовом эквиваленте, учитывая лишь тех, кто делал инвестиции в публичные компании.

1. Колин Чжэн Хуан. Потери: $40,2 млрд. Собственный капитал: $22,4 млрд

Хуан – основатель платформы онлайн-продаж Pinduoduo. Миллиардер в этом году потерял 64% своего состояния, когда на столько же упали акции Pinduoduo. Утратив свои позиции после масштабных антимонопольных проверок интернет-гигантов Китая, шестилетнюю компанию еще больше всколыхнуло заявление на увольнение Хуана с поста главы компании. В ноябре акции Pinduoduo упали на 21%, после того как компания не выполнила ожидания квартальной выручки.

2. Джек Ма. Потери: $21,4 млрд. Собственный капитал: $37 млрд

Ма в течение 2021 года почти не появлялся на публике, после того как правительственные регуляторы приняли жесткие меры в отношении его компаний. Изначально действия китайского правительства сорвали в ноябре 2020-го выход на биржу Ant Group, финтех-подразделения Alibaba, которое оценивали в $35 млрд.

Затем они нанесли удар по Alibaba, гиганту онлайн-торговли, соучредителем которого является Ма, наложив в апреле штраф в $2,8 млрд – самый большой антимонопольный штраф в Китае. За год рыночная капитализация Alibaba упала более чем на 46%, что уменьшило состояние Ма на $37 млрд, или 37%.

3. Хуй Ка Ян. Потери: $18 млрд. Собственный капитал: $9,1 млрд

Мужчина входит в список самых обедневших уже второй год подряд. Он потерял миллиарды из-за текущего финансового кризиса в China Evergrande Group. Гигант недвижимости, которого он основал и в котором занимает пост главы, впервые в декабре объявил о неспособности выполнять долговые обязательства перед инвесторами.

Пытаясь удержать компанию на плаву, миллиардер, по некоторым сообщениям, недавно вложил $1 млрд собственных денег в нее и был вынужден продать акции, как и обещал. Теперь ему надо разобраться с новой проблемой: ускорить реструктуризацию обязательств Evergrande на $300 млрд из-за опасности потенциально большего кризиса на рынке недвижимости Китая.

4. Чжан Йон. Потери: $15,9 млрд. Собственный капитал: $7,6 млрд

Чжан – основатель и глава Haidilao, крупнейшей сети ресторанов Китая, у которой есть заведения и в других странах. Мужчина пошел на значительный риск наибольшего до сих пор расширения во время пандемии, увеличив количество заведений почти до 1600.

Но из-за новых волн COVID-19 и осмотрительности посетителей по поводу общепита в ресторанах Haidilao спрос не достиг ожидаемого уровня. В ноябре компания объявила, что временно или навсегда закроет 300 заведений. По состоянию на 15 декабря акции компании упали на 71%, сделав Чжана, состояние которого еще в апреле составило $23 млрд, беднее на 68%.

5. Тадаси Янай. Потери: $14 млрд. Собственный капитал: $30,4 млрд

В 2021 Янай потерял около трети своего состояния после того, как акции его токийской империи одежды Fast Retailing, владельца популярных брендов Uniqlo и Theory, упали на около 34%. И хотя выручка в 2021 (по состоянию на август 2021-го) выросла на 6%, а прибыль до уплаты налогов увеличились на 70% по сравнению с 2020-м, ритейлера затронули противоковидные ограничения и карантинные мероприятия; пострадали и заводы во Вьетнаме.

6. Лэй Цзюнь. Потери: $14 млрд. Собственный капитал: $16,3 млрд

Состояние Лэя, основателя и главы Xiaomi, одного из самых популярных брендов смартфонов в мире, сократилось почти вполовину. Хотя компании удалось избежать пристального внимания правительственных проверяющих, которые нанесли немалый ущерб китайским техногигантам, Xiaomi пострадала от перебоев с поставками, а именно от мировой нехватки микрочипов, а также от жесткой конкуренции, которая сократила долю компании на рынке.

7. Масайоси Сон. Потери: $13,6 млрд. Собственный капитал: $25,1 млрд

Масайоси Сон – основатель и гендиректор японского инвестиционного гиганта Softbank Group. Среди ключевых инвестиций Softbank – китайские технокомпании, такие как Alibaba и агрегатор такси Didi Global.

Агрессивная политика китайского правительства против этих компаний в придачу к снижению ценности нескольких наиболее многообещающих выходов на биржу, которые поддерживал Softbank, привели к рекордным убыткам – $7,3 млрд за три месяца (до 30 сентября) – для Vision Fund, принадлежащей Softbank. Падение акций сократило на 35% состояние Сона.

8. Дэниел Гилберт. Потери: $13,2 млрд. Собственный капитал: $29,6 млрд

2021 год был беспокойным годом для цен на акции ипотечной компании Rocket Companies, принадлежащей Дэниелу Гилберту. Акции онлайн-кредитора упали, по состоянию на 15 декабря, на 62% из-за замедления рынка ипотечного рефинансирования после его бума в 2020-м.

Rocket сообщила о $1,4 млрд чистой прибыли с $3,1 млрд выручки в период с июля по сентябрь 2021 года, при том что за этот же период 2020-го сообщалось о $3 млрд чистой прибыли с $4,6 млрд выручки.

9. Чжан Бангсин. Потери: $11,3 млрд. Собственный капитал: $1,2 млрд

Чжан – соучредитель и глава фирмы по предоставлению образовательных услуг TAL Education. В этом году китайское правительство прибегло к жестким мерам к репетиторскому бизнесу. Акции таких компаний, как TAL Education рухнули, когда контрольные органы объявили о новых строгих правилах, среди которых запрет на привлечение капитала иностранных инвесторов и через выход на биржу, а также требование к компаниям, которые дают дополнительные занятия по школьным предметам, регистрироваться как неприбыльные. И собственный капитал Чжана упал на 90%.

10. Чжун Хуэйцзюань. Потери: $10,4 млрд. Собственный капитал: $10 млрд

Чжун – основательница, глава и гендиректор китайской фармацевтической компании Hansoh Pharmaceutical. Однако акции компании в 2021-м упали более чем на 50% и находятся на более низком уровне, чем при выходе на биржу, – HK$14,26 ($1,82) за штуку. В результате этого состояние Чжун в этом году сократилось на 51%.