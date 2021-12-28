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Десять самых мощных смартфонов за декабрь 2021 года по версии AnTuTu

Десять самых мощных смартфонов за декабрь 2021 года по версии AnTuTu

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг флагманских моделей декабря 2021 года.

В перечень вошли самые мощные смартфоны из представленных на рынке, но при этом в список пока не попали модели, работающие на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Возглавляет рейтинг игровой смартфон Black Shark 4s Pro на процессоре Snapdragon 888 Plus. У модели 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, что позволило ему набрать 874 702 балла, обойдя ближайшего конкурента более чем на 20 тысяч баллов. Вторую строку занимает ещё один представитель игрового сегмента, модель Nubia Red Magic 6s Pro. Средний результат этого гаджета по версии AnTuTu составляет 852 985 баллов.

Тройку лидеров замыкает флагманский смартфон iQOO 8 Pro с идентичным процессором Snapdragon 888 Plus. Модель интересна тем, что признана самым производительным неигровым смартфоном среди всех участников декабрьского рейтинга.

Четвёртое место занял ещё один представитель платформы Snapdragon 888 Plus — vivo X70 Pro+ — с результатом 837 109 баллов. В первую десятку также вошли OPPO Find N, iQOO 8, ASUS ROG Gaming Phone 5s, iQOO Neo 5s, Motorola Edge S30 и OPPO Find X3 Pro, заняв с пятого по десятое место соответственно.

По материалам 4pda
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