Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса

Ученые из Токийского института медицинских наук разработали вакцину, которая может гарантировать защиту от коронавируса на всю жизнь, сообщает ZN со ссылкой на The Japan Times. Ее клинические испытания запланированы на 2023 год.

Исследователи уверены, что изобретение такой вакцины приведет к значительной финансовой экономии. Также это может помочь в вопросе преодоления пандемии.

Новую вакцину создали на основе препарата против оспы, разработанного британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году. В ее основе лежит вирус коровьей оспы, который является безопасным для человека.

“Она остается единственной вакциной, успешно уничтожившей инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения”, – пишет издание.

Мичинори Кохара, почётный исследователь Токийского института медицинских наук, объяснил, как будет работать вакцина: она будет производить мощные нейтрализующие антитела, которые будут вызывать сильнейший из всех существующих препаратов клеточный иммунитет.

Эту вакцину уже опробовали на мышах. В их случае иммунитет сохранялся в течение 20 месяцев. А у макак она сформировала защиту от пневмонии.