0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 25 0

Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса

Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса

Ученые из Токийского института медицинских наук разработали вакцину, которая может гарантировать защиту от коронавируса на всю жизнь, сообщает ZN со ссылкой на The Japan Times. Ее клинические испытания запланированы на 2023 год.

Исследователи уверены, что изобретение такой вакцины приведет к значительной финансовой экономии. Также это может помочь в вопросе преодоления пандемии.

Новую вакцину создали на основе препарата против оспы, разработанного британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году. В ее основе лежит вирус коровьей оспы, который является безопасным для человека.

“Она остается единственной вакциной, успешно уничтожившей инфекционное заболевание, причем последним известным случаем был пациент в Сомали в 1977 году после скоординированной глобальной кампании вакцинации Всемирной организацией здравоохранения”, – пишет издание.

Мичинори Кохара, почётный исследователь Токийского института медицинских наук, объяснил, как будет работать вакцина: она будет производить мощные нейтрализующие антитела, которые будут вызывать сильнейший из всех существующих препаратов клеточный иммунитет.

Эту вакцину уже опробовали на мышах. В их случае иммунитет сохранялся в течение 20 месяцев. А у макак она сформировала защиту от пневмонии.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.